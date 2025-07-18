Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Сирию и Иран

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого они обсудили Сирию и Иран.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого они обсудили Сирию и Иран.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили вопросы региональной безопасности, включая усилия по прекращению насилия в Сирии. Они также обсудили стремление к дипломатии с Ираном и сотрудничество США и Саудовской Аравии по обеспечению безопасности на Красном море и прекращению боевых действий в Судане", - отмечается в документе.

Указывается, что стороны также обсудили текущее сотрудничество по укреплению отношений двух стран.