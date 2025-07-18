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Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Сирию и Иран

Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Сирию и Иран Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого они обсудили Сирию и Иран.
Другие страны
18 июля 2025 г. 02:47
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Сирию и Иран

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого они обсудили Сирию и Иран.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили вопросы региональной безопасности, включая усилия по прекращению насилия в Сирии. Они также обсудили стремление к дипломатии с Ираном и сотрудничество США и Саудовской Аравии по обеспечению безопасности на Красном море и прекращению боевых действий в Судане", - отмечается в документе.

Указывается, что стороны также обсудили текущее сотрудничество по укреплению отношений двух стран.

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