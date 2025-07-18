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Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо как с точки зрения иностранных партнеров, так и с позиции американских избирателей.
Другие страны
18 июля 2025 г. 01:39
Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо как с точки зрения иностранных партнеров, так и с позиции американских избирателей.

Как передает Report, об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в интервью CNN International.

"Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления Соединенными Штатами, а не для того, чтобы быть императором всего мира", — сказал Лула да Силва.

Ранее Трамп заявил о введении 50-процентных пошлин на бразильскую продукцию с 1 августа. В ответ президент Бразилии подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya prezidenti: Tramp özünü dünyanın imperatoru hesab etməməlidir

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