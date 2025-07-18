Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо как с точки зрения иностранных партнеров, так и с позиции американских избирателей.

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо как с точки зрения иностранных партнеров, так и с позиции американских избирателей.

Как передает Report , об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в интервью CNN International.

"Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления Соединенными Штатами, а не для того, чтобы быть императором всего мира", — сказал Лула да Силва.

Ранее Трамп заявил о введении 50-процентных пошлин на бразильскую продукцию с 1 августа. В ответ президент Бразилии подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности.