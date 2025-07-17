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Орбан: Для урегулирования в Украине нужна встреча президентов РФ и США

Орбан: Для урегулирования в Украине нужна встреча президентов РФ и США Российско-украинский конфликт может быть урегулирован только в случае соглашения между РФ и США и при условии личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Другие страны
17 июля 2025 г. 23:19
Орбан: Для урегулирования в Украине нужна встреча президентов РФ и США

Российско-украинский конфликт может быть урегулирован только в случае соглашения между РФ и США и при условии личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report, с таким утверждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

Эти договоренности, считает Орбан, должны представлять собой "масштабной пакет", который будет касаться не только Украины, но и "таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".

Премьер надеется, что соглашение между москвой и Вашингтоном будет достигнуто до того, как истекут 50 дней, отведенные для этого Трампом, и вступит в силу его угроза установить импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров. "В этом случае у Венгрии будут проблемы", - признал Орбан.

Говоря о перспективах украинского урегулирования, он отметил, что ситуация выглядит сложной и странной. "Не бывает такого, чтобы все хотели мира, но мира не было. Есть те, кто говорят, что они хотят мира, но на самом деле они хотят войны", - считает глава правительства.

Он также подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы не допустить втягивания Венгрии в российско-украинский конфликт и способствовать его мирному урегулированию. Премьер-министр напомнил, что всегда старался "представить аргументы в пользу мира" на встречах и в беседах с президентами России и США, когда у него возникала такая возможность.

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