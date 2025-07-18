Эрсин Татар объяснил причины провала встречи по Кипру — ЭКСКЛЮЗИВ

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась неформальная встреча в расширенном формате по кипрскому вопросу, организованная при посредничестве Турции и всемирной организации.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась неформальная встреча в расширенном формате по кипрскому вопросу, организованная при посредничестве Турции и всемирной организации.

Как сообщает американское бюро Report , во встрече приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, президент Кипра Никос Христодулидис и президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

На встрече внимание было сосредоточено на изучении возможностей сотрудничества между сторонами, чем на прямых политических переговорах. В этих рамках обсуждались вопросы открытия новых пунктов перехода, разминирования, окружающей среды и изменения климата, энергетических проектов и создания технических комитетов по делам молодежи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам по итогам встречи, что обсуждения прошли конструктивно. Он отметил, что лидеры рассмотрели реализацию шести мер доверия, согласованных на неформальной встрече в формате "кипрских переговоров" в Женеве, в марте 2024 года, и подчеркнул, что четыре из них уже реализованы.

В беседе с корреспондентом американского бюро Report после встречи Эрсин Татар, в отличие от генерального секретаря ООН, не посчитал обсуждения конструктивными. Он отметил, что стороны не смогли прийти к общему знаменателю по вопросу открытия новых пунктов перехода, который был одной из основных тем обсуждения.

"Сегодня здесь обсуждались сотрудничество между сторонами, работы, которые могут быть выполнены на благо наших народов, вопросы окружающей среды, энергетики. На повестке было открытие четырех новых пунктов перехода. К сожалению, этого не произошло. Греческая сторона настаивала на том, чтобы пункты перехода проходили только через буферную зону. Но мы заявили, что прокладывать дорогу через буферную зону неправильно. Потому что это может привести к попыткам в будущем представить эти территории как греческие земли. Это рискованно как с военной, так и с точки зрения безопасности. Мы сказали, что если на турецкой стороне не хватает дороги (примерно 5 км - ред.), мы можем ее построить. Это было бы наиболее приемлемым и безопасным решением. Но, к сожалению, противоположная сторона не согласилась и требовала перехода только через буферную зону. По этой причине соглашение не было достигнуто, и открытие четырех пунктов перехода оказалось невозможным", - подчеркнул Э.Татар.

Отметим, что до конца года планируется еще одна неформальная встреча в аналогичном формате.