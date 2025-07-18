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"Сабах" выбыл из Лиги Европы УЕФА

"Сабах" выбыл из Лиги Европы УЕФА "Сабах" выбыл из Лиги Европы УЕФА, проиграв по итогам двух матчей клубу "Целе" (Словения) в рамках I квалификационного раунда турнира.
Футбол
18 июля 2025 г. 00:49
Сабах выбыл из Лиги Европы УЕФА

"Сабах" выбыл из Лиги Европы УЕФА, проиграв по итогам двух матчей клубу "Целе" (Словения) в рамках I квалификационного раунда турнира.

Как сообщает Report, встреча состоялась на одноименном стадионе в городе Целе.

Основное время матча завершилось победой бакинского клуба со счетом 2:3. В составе хозяев поля отличились Франко Ковачевич (19-я и 49-я минуты), за "Сабах" хет-трик оформил Джой Ленс Микелс (9-я, 63-я и 64-я минуты). Поскольку первая игра, прошедшая в Баку, завершилась с аналогичным счетом, было сыграно дополнительное время, где словенцы сравняли счет. На 108-й минуте отличился Никита Йосифов. Этот гол вывел "Целе"в следующий раунд.

"Сабах" же во II квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА встретится с молдавским "Петрокубом".

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Версия на азербайджанском языке "Sabah" UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırıb

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