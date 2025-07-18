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Саудовский клуб может заплатить за Винисиуса €350 млн

Саудовский клуб может заплатить за Винисиуса €350 млн Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора рекордную сумму.
Футбол
18 июля 2025 г. 03:12
Саудовский клуб может заплатить за Винисиуса €350 млн

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора рекордную сумму.

Как передает Report, об этом заявил инсайдер Бэн Джейкобс.

Игрок еще не договорился с мадридским клубом о продлении контракта. Это, как указывает источник, воодушевило представителей саудовской лиги.

Отсутствие прогресса в переговорах вингера с мадридским клубом не означает, что саудовцы попытаются подписать бразильца уже в ближайшее время, пишет журналист. Утверждается, что они намерены осуществить этот трансфер в ближайшие три года.

При этом отмечается, что в ближневосточной лиге готовы предложить за Винисиуса рекордные для мирового футбола 350 миллионов евро.

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