Саудовский клуб может заплатить за Винисиуса €350 млн

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора рекордную сумму.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора рекордную сумму.

Как передает Report , об этом заявил инсайдер Бэн Джейкобс.

Игрок еще не договорился с мадридским клубом о продлении контракта. Это, как указывает источник, воодушевило представителей саудовской лиги.

Отсутствие прогресса в переговорах вингера с мадридским клубом не означает, что саудовцы попытаются подписать бразильца уже в ближайшее время, пишет журналист. Утверждается, что они намерены осуществить этот трансфер в ближайшие три года.

При этом отмечается, что в ближневосточной лиге готовы предложить за Винисиуса рекордные для мирового футбола 350 миллионов евро.