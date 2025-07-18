В Британии перевернулся школьный автобус

Один ребенок погиб и двое получили серьезные ранения в Великобритании после того, как автобус, на котором школьники возвращались после экскурсии, вылетел с трассы и перевернулся.

Один ребенок погиб и двое получили серьезные ранения в Великобритании после того, как автобус, на котором школьники возвращались после экскурсии, вылетел с трассы и перевернулся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции старший суперинтендант территориальной полиции округа Эйвон и Сомерсет Марк Эджингтон.

По его словам, инцидент произошел в графстве Сомерсет на юго-западе Англии днем 17 июля. Два пострадавших ребенка были доставлены в больницу на медицинском вертолете. Всего в автобусе находилось от 60 до 70 человек. Из них госпитализация понадобилась 21 человеку, у некоторых пациентов серьезные травмы.

По данным газеты The Daily Telegraph, ученики средней школы Майнхеда (графство Сомерсет), попавшие в ДТП, возвращались из зоопарка Эксмура в графстве Девон. Возраст школьников - от 9 до 14 лет, а до начала каникул им оставалось учиться пять дней.

Свои соболезнования в связи со случившимся высказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, члены кабинета министров.