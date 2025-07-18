Спикер парламента: Грузинский народ столкнулся с идеологической угрозой

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европейский Союз в идеологическом давлении на страну.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европейский Союз в идеологическом давлении на страну.

Как сообщает грузинское бюро Report , выступая в эфире программы İmedi LIVE, спикер назвал необоснованной критику Европейского Союза в отношении принятого в Грузии закона "О защите семейных ценностей".

"Европа прошла через период, когда людям говорили, что Земля плоская, и сжигали тех, кто говорил обратное. Сегодня происходит нечто подобное - нас объявляют еретиками и сжигают грузинский народ под предлогом идеологической угрозы", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что указанный закон состоит всего из пяти страниц и охватывает несколько основных вопросов. Закон предусматривает юридическое признание брака только между мужчиной и женщиной, запрет на усыновление несовершеннолетних детей ЛГБТ-лицами, запрет операций по смене пола, указание в документах только биологического пола и запрет пропаганды гендерной идеологии в образовательных учреждениях.

"Этот закон разработан на основе общественного заказа и включен в предвыборную программу правящей партии. Референдум, который будет проведен по этому вопросу, также покажет, что эта позиция поддерживается народом", - указал Папуашвили.

Он назвал "ложной дилеммой" связывание Европейским Союзом вопроса либерализации визового режима с семейными ценностями.

"Грузинскому народу говорят, что если вы хотите стать членом Европейского Союза, вы должны принять, что мужчина может быть женщиной. Это антинаучный, идеологический абсурд. Мы не принимаем этот путь", – подчеркнул спикер парламента.