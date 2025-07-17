Католический мир осуждает удар Израиля по церкви в Газе

Утренний удар ВС Израиля по церкви "Святое семейство" в Газе, в результате чего погибли три человека, вызвал широкий резонанс во всем католическом мире.

Утренний удар ВС Израиля по церкви "Святое семейство" в Газе, в результате чего погибли три человека, вызвал широкий резонанс во всем католическом мире.

Как передает Report со ссылкой на Vatican News, ЦАХАЛ утверждает, что танк по ошибке выпустил снаряд по храму.

Папа Римский Лев XIV и премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудили действия Израиля, призвав к немедленному прекращению огня. Мелони заявила, что Израиль уже несколько месяцев совершает нападения на гражданское население и "никакие военные действия не могут оправдать такую позицию", приводит ее слова ANSA.

В свою очередь латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттист Пиццабалл сомневается в случайном стечении обстоятельств:"Мы не уверены в этом, они попали непосредственно в церковь". В заявлении Патриархат призывает лидеров "возвысить свой голос и сделать всё необходимое, чтобы остановить эту трагедию, которая не имеет ни человеческого, ни морального оправдания".

В ЦАХАЛ сообщили, что проводится расследование по выяснению причины трагического инцидента.

Напомним, что утром 17 июля в ходе операции 98-й дивизии на окраине города Газа, недалеко от района Зейтун, выпущенный танком снаряд попал в единственную католическую церковь в Секторе Газа. В результате удара погибли три человека и еще несколько получили ранения, включая приходского священника отца Габриэля Романелли. В Латинском патриархате Иерусалима сообщили о четырех тяжелораненых, из которых двое находятся в критическом состоянии.