В Италии погиб парашютист Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы

Умер австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012 году совершил затяжной прыжок из стратосферы.

Умер австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, который в 2012 году совершил затяжной прыжок из стратосферы.

Как сообщает Report со ссылкой на газету La Repubblica, спортсмен разбился на параплане в Италии.

Экстремал потерял контроль над парапланом и упал в бассейн, столкнувшись с девушкой, пострадавшая получила травму, ее жизнь вне опасности. Баумгартнер после падения потерял сознание, затем у него остановилось сердце.

Баумгартнеру было 56 лет. Спортсмен стал известен после того, как в 2012 году поднялся на высоту около 39 километров в специальной капсуле, прикрепленной к воздушному шару с гелием, и совершил прыжок. За 50 секунд свободного падения Баумгартнер достиг скорости в 1 357,6 километра в час, что превышает скорость звука. На высоте около двух с половиной километров над уровнем моря сработал парашют, и спортсмен благополучно приземлился.