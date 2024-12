Представительство ЕС в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Представительство Евросоюза в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице представительства в социальной сети "Х".

"Мы глубоко опечалены известием о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Мы выражаем искренние соболезнования Азербайджану, семьям и близким жертв этого трагического инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. ЕС поддерживает Азербайджан в это трудное время", - говорится в сообщении

