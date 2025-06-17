В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум

В Карсе состоялся Турецко-азербайджанский региональный экономический форум с участием азербайджанских и турецких бизнесменов.

В Карсе состоялся Турецко-азербайджанский региональный экономический форум с участием азербайджанских и турецких бизнесменов.

Как сообщает Report, в форуме приняла участие группа азербайджанских бизнесменов, представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Конфедерации предпринимателей Нахчыванской АР.

В рамках форума были проведены презентации с азербайджанской и турецкой сторон о бизнес- и инвестиционных возможностях обеих стран, потенциале приграничной торговли, представители компаний обсудили возможные направления сотрудничества.

В рамках визита азербайджанские бизнесмены посетили ряд предприятий, действующих в Карсе, и провели двусторонние встречи с местными бизнесменами.