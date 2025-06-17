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В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум

В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум В Карсе состоялся Турецко-азербайджанский региональный экономический форум с участием азербайджанских и турецких бизнесменов.
Бизнес
17 июня 2025 г. 19:40
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум

В Карсе состоялся Турецко-азербайджанский региональный экономический форум с участием азербайджанских и турецких бизнесменов.

Как сообщает Report, в форуме приняла участие группа азербайджанских бизнесменов, представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и Конфедерации предпринимателей Нахчыванской АР.

В рамках форума были проведены презентации с азербайджанской и турецкой сторон о бизнес- и инвестиционных возможностях обеих стран, потенциале приграничной торговли, представители компаний обсудили возможные направления сотрудничества.

В рамках визита азербайджанские бизнесмены посетили ряд предприятий, действующих в Карсе, и провели двусторонние встречи с местными бизнесменами.

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Версия на английском языке ФотоTürkiye-Azerbaijan regional economic forum held in Kars
Версия на азербайджанском языке ФотоQarsda Türkiyə-Azərbaycan Regional İqtisadi Forumu keçirilib

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