Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, с 2025 года консолидированный бюджет Азербайджана перейдет в дефицит.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, с 2025 года консолидированный бюджет Азербайджана перейдет в дефицит.

Как передает Report, об этом говорится в отчете агентства.

Fitch связывает это с несколькими факторами - более низкими, чем предполагалось в бюджете, ценами на нефть, сохраняющимися, хотя и снижающимися, капитальными расходами на восстановление Карабаха, давлением в связи с расходами на оборону и социальное обеспечение.

Как отмечает агентство, фискальная позиция может улучшиться, если ненефтяные доходы окажутся выше прогнозируемых, часть запланированных капитальных расходов не будет исполнена в полном объеме.

“Власти заявляют о приверженности фискальному правилу, предусматривающему сокращение ненефтяного первичного дефицита до 13% ненефтяного ВВП к 2029 году (по сравнению с 20,4% в 2024 году)”, - отмечает агентство.

В то же время Fitch указывает, что ненефтяные доходы составляют около 50% совокупных доходов бюджета: “Правительство ставит цель довести этот показатель до 65% к 2029 году. Достижение этой цели зависит от устойчивого роста неуглеводородной экономики, что остается неопределенным”.

Аналитики агентства считают, что дополнительные риски для фискальной устойчивости создают волатильность цен на нефть и возможные отклонения от бюджетных параметров в частях оборонных и восстановительных расходов.

Несмотря на вышеуказанные риски, фискальная устойчивость Азербайджана, по мнению Fitch, остается сильной: “Валовой государственный долг на конец I квартала 2025 года составил 20,4% ВВП, в 2025–2026 годах этот показатель будет в среднем на уровне 21,5% ВВП, что является одним из самых низких уровней среди стран с инвестиционным рейтингом Fitch”.

Ключевыми фискальными буферами страны агентство считает крупные государственные депозиты (2024 год: 10,4% ВВП), активы Государственного нефтяного фонда - 81% ВВП.

Также отмечается значительное снижение рисков, связанных с валютой. Доля долга, номинированного в иностранной валюте, сократилась до 32% к концу 2024 года (против пикового значения - 95% в 2017 году), внешний долг снизился на 41,5% в абсолютном выражении.