О нас

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи.
Другие страны
20 июня 2025 г. 05:38
В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил советник главы внешнеполитического ведомства Мохаммад Хоссейн Ранджбаран.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад в Тегеране.

"Если бы не меры безопасности неизвестных солдат родины, возможно, был бы осуществлен большой израильский заговор, который, слава Богу, провалился", — написал дипломат. Какие-либо обстоятельства покушения не раскрываются.

После начала конфликта с Израилем Аббас Арагчи несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Среди прочего, он заявил, что что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Разведка США считает, что удар по Фордо подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия
Разведка США считает, что удар по Фордо подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия
20 июня 2025 г. 05:16
Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину
Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину
20 июня 2025 г. 04:44
ООН зафиксировала рекордный уровень насилия в отношении детей в зонах конфликтов
ООН зафиксировала рекордный уровень насилия в отношении детей в зонах конфликтов
20 июня 2025 г. 04:13
СМИ: Британия убеждает США не бить по Ирану из-за угрозы терактов в Европе
СМИ: Британия убеждает США не бить по Ирану из-за угрозы терактов в Европе
20 июня 2025 г. 03:39
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ирано-израильскому конфликту
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ирано-израильскому конфликту
20 июня 2025 г. 02:53
Песков: РФ настроена налаживать отношения с действующей властью в Сирии
Песков: РФ настроена налаживать отношения с действующей властью в Сирии
20 июня 2025 г. 02:16
На севере Мексики обнаружили тоннель для перевозки наркотиков в США
На севере Мексики обнаружили тоннель для перевозки наркотиков в США
20 июня 2025 г. 01:28
Трамп поблагодарил главу армии Пакистана за деэскалацию кризиса
Трамп поблагодарил главу армии Пакистана за деэскалацию кризиса
20 июня 2025 г. 00:34
Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за пару недель
Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за "пару недель"
20 июня 2025 г. 00:12
CBS: Президент США считает необходимым уничтожение ядерного объекта Ирана в Фордо
CBS: Президент США считает необходимым уничтожение ядерного объекта Ирана в Фордо
19 июня 2025 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi