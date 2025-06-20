В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи.
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По его словам, инцидент произошел несколько дней назад в Тегеране.
"Если бы не меры безопасности неизвестных солдат родины, возможно, был бы осуществлен большой израильский заговор, который, слава Богу, провалился", — написал дипломат. Какие-либо обстоятельства покушения не раскрываются.
После начала конфликта с Израилем Аббас Арагчи несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Среди прочего, он заявил, что что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.