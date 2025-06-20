В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи.

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел страны Аббаса Арагчи.

Как передает Report , об этом в соцсети X сообщил советник главы внешнеполитического ведомства Мохаммад Хоссейн Ранджбаран.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад в Тегеране.

"Если бы не меры безопасности неизвестных солдат родины, возможно, был бы осуществлен большой израильский заговор, который, слава Богу, провалился", — написал дипломат. Какие-либо обстоятельства покушения не раскрываются.

После начала конфликта с Израилем Аббас Арагчи несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Среди прочего, он заявил, что что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.