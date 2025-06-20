Гросси заявил, что Иран не изготавливал ядерную бомбу

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля.
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"Ответ на данный момент "нет". Но у него было много элементов, ведущих к ней", - сказал Гросси, отвечая на вопрос: "Делал ли Иран [ядерную] бомбу".
Гросси также предостерег от спекуляций на тему того, сколько времени могло бы потребоваться Ирану для изготовления ядерной бомбы. "Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…", - добавил глава МАГАТЭ.