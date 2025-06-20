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Гросси заявил, что Иран не изготавливал ядерную бомбу

Гросси заявил, что Иран не изготавливал ядерную бомбу Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля.
В регионе
20 июня 2025 г. 06:22
Гросси заявил, что Иран не изготавливал ядерную бомбу

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете La Nacion.

"Ответ на данный момент "нет". Но у него было много элементов, ведущих к ней", - сказал Гросси, отвечая на вопрос: "Делал ли Иран [ядерную] бомбу".

Гросси также предостерег от спекуляций на тему того, сколько времени могло бы потребоваться Ирану для изготовления ядерной бомбы. "Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…", - добавил глава МАГАТЭ.

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