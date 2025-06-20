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"Интер Майами" выиграл у "Порту" на клубном чемпионате мира

"Интер Майами" выиграл у "Порту" на клубном чемпионате мира Американский "Интер Майами" со счетом 2:1 обыграл португальский "Порту" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
20 июня 2025 г. 01:09
Интер Майами выиграл у Порту на клубном чемпионате мира

Американский "Интер Майами" со счетом 2:1 обыграл португальский "Порту" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

В составе победителей голы забили Теласко Сеговия (47-я минута) и Лионель Месси (54). У "Порту" отличился Саму Агехова (8, с пенальти).

Месси забил 68-й гол в карьере прямым ударом со штрафного. Аргентинский нападающий в 50-й раз отличился в составе "Интер Майами", за который он выступает с июля 2023 года. В прошлом сезоне Месси стал победителем регулярного чемпионата Главной лиги футбола и был признан лучшим игроком турнира.

После двух туров "Интер Майами" занимает второе место в группе A с 4 очками. Столько же у идущего первым бразильского "Палмейраса", который опережает команду из США по дополнительным показателям. "Порту" и египетский "Аль-Ахли" набрали по 1 очку. В заключительном туре группового этапа "Интер Майами" сыграет с "Палмейрасом", "Порту" встретится с "Аль-Ахли". Оба матча пройдут 24 июня.

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Версия на азербайджанском языке Klublararası DÇ: “İnter Mayami” “Portu”nu məğlub edib

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