СМИ: Британия убеждает США не бить по Ирану из-за угрозы терактов в Европе

Великобритания и страны - члены Евросоюза уговаривают президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану из-за угрозы риска терактов в Европе.

Великобритания и страны - члены Евросоюза уговаривают президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану из-за угрозы риска терактов в Европе.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По ее данным, в Лондоне опасаются, что Иран может "использовать свою сеть прокси для проведения террористической кампании на улицах Европы" в случае бомбардировок со стороны США. Как отметило издание, эти доводы могут сработать с Трампом, учитывая, что иранские власти, по утверждению The Daily Telegraph, в прошлом могли готовить покушение на него.

Кроме того, Великобритания, Франция, ФРГ и Евросоюз призвали Вашингтон к сдержанности в связи с тем, что в Иране по-прежнему удерживаются несколько граждан западных стран.

Газета напомнила, что за последние годы по меньшей мере 15 человек, "связанных с Соединенным Королевством", были задержаны в исламской республике по обвинению в шпионаже.