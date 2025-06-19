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Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии

Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 17:05
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии

Главным доказательством единства судеб Турции и Азербайджана является открывшийся квартал.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

"Мы два государства с одним сердцем", - сказал Эрдоган.

Он заявил, что Азербайджан одним из первых пришел на помощь, когда в Турции произошло землетрясение: "Поддержка, оказанная азербайджанским народом в связи с трагедией, с которой столкнулась Турция, никогда не будет забыта. Этот квартал, разрушенный при землетрясении, был заново построен при поддержке Азербайджана. Мы всегда будем помнить поддержку Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой. Мы превратили Кахраманмараш в жилой район, обеспеченный всем необходимым".

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye will never forget help provided by Azerbaijani people during tragedy
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyənin üzləşdiyi faciədə Azərbaycan xalqının göstərdiyi dəstək heç vaxt unudulmayacaq

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