Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии

Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии

Главным доказательством единства судеб Турции и Азербайджана является открывшийся квартал.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

"Мы два государства с одним сердцем", - сказал Эрдоган.

Он заявил, что Азербайджан одним из первых пришел на помощь, когда в Турции произошло землетрясение: "Поддержка, оказанная азербайджанским народом в связи с трагедией, с которой столкнулась Турция, никогда не будет забыта. Этот квартал, разрушенный при землетрясении, был заново построен при поддержке Азербайджана. Мы всегда будем помнить поддержку Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой. Мы превратили Кахраманмараш в жилой район, обеспеченный всем необходимым".