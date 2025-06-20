Совбез ООН проведет экстренное заседание по ирано-израильскому конфликту

В Совете Безопасности ООН 20 июня пройдет экстренное заседание по поводу продолжающейся напряженности между Ираном и Израилем.

В Совете Безопасности ООН 20 июня пройдет экстренное заседание по поводу продолжающейся напряженности между Ираном и Израилем.

Как сообщает американское бюро Report , заседание будет организовано в рамках пункта повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности".

Запрос о проведении экстренного заседания был направлен Ираном в письме от 18 июня (S/2025/391). Эта инициатива была поддержана Алжиром, Китаем, Пакистаном и Россией.

Ожидается, что на заседании с брифингом выступят заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миротворчества Розмари Дикарло и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Также ожидается, что на заседании Совета выступят представители Ирана и Израиля.