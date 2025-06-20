Разведка США считает, что удар по Фордо подтолкнет Иран к созданию ядерного оружия

Американские разведслужбы полагают, что Тегеран может приступить к созданию ядерного оружия в случае нанесения США ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Американские разведслужбы полагают, что Тегеран может приступить к созданию ядерного оружия в случае нанесения США ударов по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их мнению, подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия также может убийство Израилем верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Спецслужбы США считают, что Тегеран еще не принял окончательного решения о создании ядерной бомбы, отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению вашингтонской администрации, Иран имеет возможность создать ядерное оружие в течение "пары недель", если такое решение примет его руководство.

В марте этого года директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы не видят признаков работы Тегерана по созданию ядерного оружия. Также, по ее данным, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не санкционировал возобновление программы разработки ядерных вооружений, приостановленной в 2003 году. При этом Габбард подчеркивала, что разведывательное сообщество США осуществляет тщательный мониторинг деятельности исламской республики в ядерной сфере.