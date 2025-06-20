Песков: РФ настроена налаживать отношения с действующей властью в Сирии

Отстранение президента Сирии Башара Асада в 2024 году и последующий переворот - результат как внутренних процессов, так и влияния извне.

Отстранение президента Сирии Башара Асада в 2024 году и последующий переворот - результат как внутренних процессов, так и влияния извне.

Как передает Report , об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия настроена на налаживание отношений с новыми властями арабской республики.

"Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах. <…> Наше дело сейчас - налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения. Мы имеем там свои интересы, нам надо эти свои интересы обеспечивать посредством диалога", - сказал представитель Кремля.