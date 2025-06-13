О нас

Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран

Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.
Другие страны
13 июня 2025 г. 08:44
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью журналистам Fox News

Вашингтон ждет, нанесет ли Тегеран ответный удар, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, сказал он. По словам Трампа, США будут защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия.

"Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим", — цитирует президента журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Трамп упомянул гибель нескольких иранских высших должностных лиц, написала она (в частности, в Тегеране сообщали, что погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами).

Трамп в последние дни несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp İsrailin İrana hücumundan əvvəlcədən xəbərdar olub

Экслюзивные новости

Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi