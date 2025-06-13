Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью журналистам Fox News

Вашингтон ждет, нанесет ли Тегеран ответный удар, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, сказал он. По словам Трампа, США будут защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия.

"Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим", — цитирует президента журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Трамп упомянул гибель нескольких иранских высших должностных лиц, написала она (в частности, в Тегеране сообщали, что погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами).

Трамп в последние дни несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.