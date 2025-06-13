Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля

Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого осудил атаки Израиля на Исламскую Республику и призвал к диалогу для урегулирования кризиса.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство королевства.

"В ходе телефонного разговора Его Высочество осуди атаку Израиля на территорию Исламской Республики Иран, подчеркнув необходимость отказа от применения силы и важность диалога для разрешения разногласий", - отмечается в заявлении.