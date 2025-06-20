Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе состоявшейся в четверг встречи сверили позиции по Ирану, а также обсудили украинский кризис.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе состоявшейся в четверг встречи сверили позиции по Ирану, а также обсудили украинский кризис.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Госдепартаменте.

"Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном и сошлись, что Иран никогда не сможет разработать или приобрести ядерное оружие", - говорится в релизе.

Отмечается, что Рубио и Лэмми также затронули в беседе другие ключевые направления сотрудничества США и Великобритании, включая "усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящий саммит НАТО и "подтвердили важность увеличения расходов на оборону для обеспечения мира и стабильности".