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Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину

Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе состоявшейся в четверг встречи сверили позиции по Ирану, а также обсудили украинский кризис.
Другие страны
20 июня 2025 г. 04:44
Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе состоявшейся в четверг встречи сверили позиции по Ирану, а также обсудили украинский кризис.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Госдепартаменте.

"Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном и сошлись, что Иран никогда не сможет разработать или приобрести ядерное оружие", - говорится в релизе.

Отмечается, что Рубио и Лэмми также затронули в беседе другие ключевые направления сотрудничества США и Великобритании, включая "усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящий саммит НАТО и "подтвердили важность увеличения расходов на оборону для обеспечения мира и стабильности".

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