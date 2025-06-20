Комиссар по экономике: Цифровой евро - новый рубеж финансовой независимости Европы

Геополитическая напряженность в мире подчеркивает срочность продвижения одного из ключевых пунктов финансовой повестки - цифрового евро.

Геополитическая напряженность в мире подчеркивает срочность продвижения одного из ключевых пунктов финансовой повестки - цифрового евро.

Как сообщает европейское бюро Report , об этом по итогам заседания Еврогруппы в Люксембурге заявил комиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис на пресс-конференции.

"Сегодня мы провели конструктивное обсуждение по продвижению этого важнейшего проекта. Среди представителей стран-членов ЕС сформировалось широкое согласие в том, что цифровой евро представляет собой историческую возможность для нашей общей валюты войти в цифровую эпоху и максимально использовать открывающиеся перспективы", - сказал Добровскис.

По его словам, к настоящему моменту государства-члены обсудили все ключевые аспекты предложения.

"На сегодняшнем заседании я вновь подчеркнул необходимость срочного определения точек соприкосновения и доведение проекта до завершения", - отметил еврокомиссар, добавив, что для этого необходимо найти компромиссы по оставшимся открытым вопросам.

"Европейская комиссия готова предоставить всю необходимую техническую поддержку для содействия прогрессу. Наши специалисты уже разработали ряд технических решений, которые могут быть использованы для создания безопасной и эффективной инфраструктуры цифрового евро", - заявил Домбровскис.

Эпоха турбулентности, в которой мы сейчас живем, дает все стимулы для продвижения этого проекта, отметил он. По словам комиссара, реализуя этот проект, ЕС сможет сделать цифровой евро важнейшим столпом стратегической автономии, укрепив позиции Европы в глобальной финансовой системе и обеспечив технологическую независимость в критически важной сфере платежей и расчетов.

По предварительным оценкам экспертов, цифровой евро может быть запущен уже к 2026 году. Мировые державы активно работают в этом направлении, Китай уже тестирует цифровой юань, США активно изучают возможность создания цифрового доллара.