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Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Другие страны
14 июня 2025 г. 14:50
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе беседы Исхак Дар решительно осудил израильские атаки на Иран, выразив обеспокоенность угрозой региональной стабильности и безопасности, которую несут подобные действия.

Арагчи, в свою очередь, заявил, что атаки представляют собой явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также грубое несоблюдение положений Устава ООН. Он высоко оценил поддержку со стороны Пакистана и осуждение израильской агрессии.

Гюльнар Мамухдова

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