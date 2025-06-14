Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе беседы Исхак Дар решительно осудил израильские атаки на Иран, выразив обеспокоенность угрозой региональной стабильности и безопасности, которую несут подобные действия.

Арагчи, в свою очередь, заявил, что атаки представляют собой явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также грубое несоблюдение положений Устава ООН. Он высоко оценил поддержку со стороны Пакистана и осуждение израильской агрессии.

Гюльнар Мамухдова