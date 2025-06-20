Трамп поблагодарил главу армии Пакистана за деэскалацию кризиса

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность начальнику Штаба Сухопутных войск Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру за его роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта с Индией.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность начальнику Штаба Сухопутных войск Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру за его роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта с Индией.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на общение американского лидера со СМИ по итогам встречи с командующим армией исламской республики.

"Для меня большая честь познакомиться с Асимом Муниром, - приводит издание слова Трампа. - Я пригласил его, чтобы поблагодарить за то, что он не пошел на войну. Он заслуживает похвалы за то, что помог обеспечить прекращение огня".

Президент отметил серьезность ситуации в Южной Азии и подчеркнул важность диалога между Пакистаном и Индией, призвав обе страны проявлять сдержанность.

В ходе беседы стороны также обсудили ирано-израильский конфликт. Президент США отметил, что Исламабад "очень хорошо знает Иран, лучше, чем большинство".

Как обращает внимание издание, американский президент впервые принимал в Белом доме командующего армией Пакистана без сопровождения высокопоставленных гражданских лиц. Обед лидера Соединенных Штатов с начальником штаба Сухопутных войск исламской республики стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений.