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Трамп поблагодарил главу армии Пакистана за деэскалацию кризиса

Трамп поблагодарил главу армии Пакистана за деэскалацию кризиса Президент США Дональд Трамп выразил благодарность начальнику Штаба Сухопутных войск Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру за его роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта с Индией.
Другие страны
20 июня 2025 г. 00:34
Трамп поблагодарил главу армии Пакистана за деэскалацию кризиса

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность начальнику Штаба Сухопутных войск Пакистана фельдмаршалу Асиму Муниру за его роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта с Индией.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на общение американского лидера со СМИ по итогам встречи с командующим армией исламской республики.

"Для меня большая честь познакомиться с Асимом Муниром, - приводит издание слова Трампа. - Я пригласил его, чтобы поблагодарить за то, что он не пошел на войну. Он заслуживает похвалы за то, что помог обеспечить прекращение огня".

Президент отметил серьезность ситуации в Южной Азии и подчеркнул важность диалога между Пакистаном и Индией, призвав обе страны проявлять сдержанность.

В ходе беседы стороны также обсудили ирано-израильский конфликт. Президент США отметил, что Исламабад "очень хорошо знает Иран, лучше, чем большинство".

Как обращает внимание издание, американский президент впервые принимал в Белом доме командующего армией Пакистана без сопровождения высокопоставленных гражданских лиц. Обед лидера Соединенных Штатов с начальником штаба Сухопутных войск исламской республики стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений.

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