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В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности 10:01
Бизнес
13 июня 2025 г. 10:05
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности

В Азербайджане планируется четко определить, кто именно несет ответственность за уплату таможенной задолженности.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Таможенный кодекс обсуждены на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Изменения предполагают исключить правовую двусмысленность. Согласно действующему положению Таможенного кодекса, обязанность по уплате таможенных платежей возлагается на декларанта, однако одновременно указано, что долг может быть погашен "любым заинтересованным лицом". Согласно новым формулировкам, платить должен либо сам должник, либо лицо, предоставившее обеспечение обязательств (например, в форме залога, банковской гарантии или страхового контракта).

Поправки также распространяются на физлиц, перемещающих через границу товары некоммерческого назначения. Законопроект направлен на обеспечение прозрачности и соблюдение требований таможенного и налогового законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük borcunun ödənilməsi üzrə məsul subyektlər dəqiqləşdirilir

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