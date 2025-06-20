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На севере Мексики обнаружили тоннель для перевозки наркотиков в США

На севере Мексики обнаружили тоннель для перевозки наркотиков в США Власти Мексики в районе города Тихуана на границе с США обнаружили тоннель длиной около 600 м, который использовался для переправки наркотиков на американскую территорию.
Другие страны
20 июня 2025 г. 01:28
На севере Мексики обнаружили тоннель для перевозки наркотиков в США

Власти Мексики в районе города Тихуана на границе с США обнаружили тоннель длиной около 600 м, который использовался для переправки наркотиков на американскую территорию.

Как передает Report, об этом в X сообщил министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсиа Харфуш.

"В Тихуане (штат Нижняя Калифорния) <…> обнаружили тоннель протяженностью около 600 метров, который соединял Мексику с США и использовался для переправки наркотиков", - написал он.

Министр сообщил, что тоннель был обнаружен в ходе совместной операции сотрудников министерств общественной безопасности, обороны, а также военно-морских сил при поддержке Генеральной прокуратуры республики и властей штата Нижняя Калифорния. Харфуш добавил, что находка была сделана во время обыска, проведенного по ордеру в рамках расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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