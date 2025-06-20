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Haber Global: Символический визит Ильхама Алиева и Эрдогана в Кахраманмараш — поездка завершилась жестом с мороженым

Haber Global: Символический визит Ильхама Алиева и Эрдогана в Кахраманмараш — поездка завершилась жестом с мороженым Турецкий телеканал Haber Global подготовил обширный репортаж о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кахраманмараш.
Медиа
20 июня 2025 г. 05:57
Haber Global: Символический визит Ильхама Алиева и Эрдогана в Кахраманмараш — поездка завершилась жестом с мороженым

Турецкий телеканал Haber Global подготовил обширный репортаж о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кахраманмараш.

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что после церемонии открытия "Азербайджанского квартала" лидеры двух стран посетили дом семьи, пострадавшей от землетрясения, побеседовали с членами семьи и осмотрели с балкона новопостроенные дома.

В рамках визита также была посещена начальная школа имени Гейдара Алиева. В сюжете канала подчеркивается, что в учебном заведении преподаватели и ученики исполнили песню "Чырпынырды Гара дениз", а стихотворение, прочитанное одним из учеников, запомнилось трогательными моментами.

Одной из самых примечательных частей сюжета стала сцена с мороженым. Haber Global отмечает, что Эрдоган предложил Ильхаму Алиеву традиционное мороженое Мараш. После того как президент Азербайджана принял мороженое, он сам разрезал его в соответствии с традицией. Канал представляет этот жест как искреннее проявление дружбы между лидерами двух стран.

Во время выступления президента Ильхама Алиева толпа скандировала лозунги "Покоритель Карабаха". Haber Global прокомментировал эти сцены как показатель авторитета лидера и силы азербайджано-турецких отношений.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global": İlham Əliyev və Ərdoğandan Kahramanmaraşa simvolik ziyarət – dondurma jesti ilə tamamlanan səfər

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