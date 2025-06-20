ООН зафиксировала рекордный уровень насилия в отношении детей в зонах конфликтов

ООН зафиксировала рекордный уровень насилия в отношении детей в зонах вооруженных конфликтов в 2024 году.

ООН зафиксировала рекордный уровень насилия в отношении детей в зонах вооруженных конфликтов в 2024 году.

Как передает Report , об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН о детях и вооруженных конфликтах.

В 2024 году было зафиксировано 41 370 серьезных нарушений в отношении детей в зонах вооруженных конфликтов - это самый высокий показатель с начала мониторинга почти 30 лет назад. По сравнению с 2023 годом количество нарушений увеличилось на 25%.

Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Израиле и на оккупированных палестинских территориях (особенно в секторе Газа), а также в Демократической Республике Конго, Сомали, Нигерии и Гаити.

Наиболее распространенным нарушением в 2024 году стали убийства и увечья детей (11 967 случаев), за ними следуют отказы в гуманитарной помощи (7 906 эпизодов) и вербовка или использование детей в вооруженных формированиях (7 402 случая).

Также зафиксирован рост атак на школы (на 44%) и сексуального насилия (на 34%). Увеличилось и число детей, пострадавших сразу от нескольких видов насилия.

ООН также отметила, что зафиксировано 3 018 случаев задержания детей за предполагаемую или фактическую связь с участниками конфликта. В докладе подчеркивается необходимость признания таких детей прежде всего жертвами и поиска альтернатив заключению.

В то же время в некоторых странах наблюдаются позитивные сдвиги: в Ираке, Пакистане и на Филиппинах реализуются меры профилактики, благодаря чему эти государства будут исключены из повестки ООН по детям и конфликтам в следующем году.