Посол: Гордимся конкретными результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании

Проходит онлайн-заседание руководящего комитета проекта ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования.

Как передает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко написал на своей странице в соцсети "Х".

"Принимаю участие в онлайн-заседании руководящего комитета проекта ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования. Гордимся тем, что при поддержке ЕС спасаются жизни людей в Азербайджане, а также конкретными результатами, в частности созданием первой команды женщин-саперов и привлечением к этому процессу гражданского общества из Европы: Links Europe, MAG, APOPO, IEPF", - говорится в публикации.

Дипломат также выразил благодарность Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) и руководству Программы развития ООН (ПРООН) за сотрудничество в реализации проекта "Европейский Союз для Азербайджана" (EU4Azerbaijan).