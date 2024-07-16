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Посол: Гордимся конкретными результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании

Посол: Гордимся конкретными результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании Проходит онлайн-заседании руководящего комитета проекта "ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования".
Внешняя политика
16 июля 2024 г. 12:42
Посол: Гордимся конкретными результатами по проектам ЕС в поддержку Азербайджана в разминировании

Проходит онлайн-заседание руководящего комитета проекта ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования.

Как передает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко написал на своей странице в соцсети "Х".

"Принимаю участие в онлайн-заседании руководящего комитета проекта ЕС в поддержку Азербайджана в области разминирования. Гордимся тем, что при поддержке ЕС спасаются жизни людей в Азербайджане, а также конкретными результатами, в частности созданием первой команды женщин-саперов и привлечением к этому процессу гражданского общества из Европы: Links Europe, MAG, APOPO, IEPF", - говорится в публикации.

Дипломат также выразил благодарность Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) и руководству Программы развития ООН (ПРООН) за сотрудничество в реализации проекта "Европейский Союз для Азербайджана" (EU4Azerbaijan).

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Aİ-nin dəstəyilə Azərbaycanda insanların həyatının xilas edilməsindən qürur duyuruq
Версия на английском языке Ambassador: Proud of specific results of EU project to support Azerbaijan in demining

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