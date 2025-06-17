Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации

Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, демонстрирует вклад Азербайджана в формирование повестки глобальной урбанизации.

Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, демонстрирует вклад Азербайджана в формирование повестки глобальной урбанизации.

Об этом Report заявил депутат, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, проведение данного мероприятия в Баку служит более системному и устойчивому развитию городской среды в соответствии с современными требованиям, а также показывает, что Азербайджан стал важным игроком на региональном уровне.

"Данный форум, охватывающий широкую географию, объединяет представителей большинства государств-членов ООН, включая государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, представителей частного сектора и академические круги", - отметил он.