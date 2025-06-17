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Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации

Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, демонстрирует вклад Азербайджана в формирование повестки глобальной урбанизации.
Инфраструктура
17 июня 2025 г. 14:54
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации

Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года, демонстрирует вклад Азербайджана в формирование повестки глобальной урбанизации.

Об этом Report заявил депутат, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, проведение данного мероприятия в Баку служит более системному и устойчивому развитию городской среды в соответствии с современными требованиям, а также показывает, что Азербайджан стал важным игроком на региональном уровне.

"Данный форум, охватывающий широкую географию, объединяет представителей большинства государств-членов ООН, включая государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, представителей частного сектора и академические круги", - отметил он.

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Версия на английском языке MP: Azerbaijan contributes to shaping global urban agenda
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycan qlobal urbanizasiya gündəminin formalaşmasına töhfə verir"

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