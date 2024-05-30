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Посол ЕС в Азербайджане сегодня вылетает в Зангилан

Посол ЕС в Азербайджане сегодня вылетает в Зангилан Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко вылетает сегодняшним рейсом в Зангиланский район.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 07:56
Посол ЕС в Азербайджане сегодня вылетает в Зангилан

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко вылетает сегодняшним рейсом в Зангиланский район.

Как передает Report, об этом дипломат написал в своем аккануте в соцсети Х.

”Этим утром я вылетаю в прекрасный Зангилан, чтобы принять участие в конференции по разминированию и изучить дальнейшие возможности оказания ЕС поддержки Азербайджану", - отметил он.

Ранее помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев анонсировал проведение в мае в Зангиланском районе международного мероприятия, посвященного минной проблеме. Вчера же резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева подтвердила, что международная конференция состоится 30 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAİ-nin Azərbaycandakı səfiri təyyarə ilə Zəngilan rayonuna yola düşür

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