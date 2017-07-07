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    Министр по делам семьи и молодежи Австрии посетит Азербайджан

    Визит состоится в начале следующей недели

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Министр по делам семьи и молодежи Австрии Софи Кармасин посетит Азербайджан.

    Как сообщил Report посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех, визит состоится в начале следующей недели.

    Он отметил, что визит является ответом на посещение председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейновой в Вену. 

    Посол добавил, что в ходе визита будут проведены обсуждения по укреплению сотрудничества в данной сфере.

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