В Украине легализовали множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, при определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Согласно документу, для граждан Украины урегулируется факт наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

Кроме того, право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

А для граждан других стран предоставляется право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре для лиц украинского происхождения.

Новый закон предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине, а также предоставления правв на украинское гражданство для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.