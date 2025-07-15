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В Украине легализовали множественное гражданство

В Украине легализовали множественное гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства.
В регионе
15 июля 2025 г. 17:41
В Украине легализовали множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении в стране института множественного гражданства.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, при определенных условиях украинцы смогут одновременно иметь паспорта двух и более стран.

Согласно документу, для граждан Украины урегулируется факт наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

Кроме того, право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных правительством).

А для граждан других стран предоставляется право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре для лиц украинского происхождения.

Новый закон предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине, а также предоставления правв на украинское гражданство для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.

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