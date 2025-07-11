Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сдачу оружия сторонниками бывшей террористической организации РПК сегодня в городе Сулеймания на севере Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сдачу оружия сторонниками бывшей террористической организации РПК сегодня в городе Сулеймания на севере Ирака.

Как сообщает Report, Эрдоган в своей публикации в X выразил надежду, что сегодняшний важный шаг на пути к цели, поставленной под названием "Турция без террора", станет поводом для благих дел.

"Пусть Аллах позволит нам достичь наших целей на этом пути, который мы идем для обеспечения безопасности нашей страны, спокойствия нашего народа и установления постоянного мира в нашем регионе", - подчеркнул президент Турции.

Напомним, что боевики бывшей террористической организации РПК с сегодняшнего дня начали сдавать оружие.