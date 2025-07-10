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В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне

В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне Власти Армении не станут возражать против передачи дороги в Сюникской области под управление какой-либо международной организации в рамках разблокировки транспортных маршрутов на Южном Кавказе и нормализации отношений с Азербайджаном.
В регионе
10 июля 2025 г. 17:33
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне

Власти Армении не станут возражать против передачи дороги в Сюникской области под управление какой-либо международной организации в рамках разблокировки транспортных маршрутов на Южном Кавказе и нормализации отношений с Азербайджаном.

Как передает Report, этом заявил армянской службе "Радио Свобода" замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

По его словам, третья сторона может осуществлять деятельность на этом участке дороги при согласии сторон и при условии взаимности, если это полностью соответствует принципам, заявленным Ереваном.

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Версия на английском языке Armenia deems transfer of road in Syunik to third party possible
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Sünikdəki yolun üçüncü tərəfə verilməsini mümkün hesab ediblər

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