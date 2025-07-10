В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне

Власти Армении не станут возражать против передачи дороги в Сюникской области под управление какой-либо международной организации в рамках разблокировки транспортных маршрутов на Южном Кавказе и нормализации отношений с Азербайджаном.

Власти Армении не станут возражать против передачи дороги в Сюникской области под управление какой-либо международной организации в рамках разблокировки транспортных маршрутов на Южном Кавказе и нормализации отношений с Азербайджаном.

Как передает Report, этом заявил армянской службе "Радио Свобода" замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

По его словам, третья сторона может осуществлять деятельность на этом участке дороги при согласии сторон и при условии взаимности, если это полностью соответствует принципам, заявленным Ереваном.