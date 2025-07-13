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В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов

В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 14 июля воздух местами прогреется до 40 градусов.
Экология
13 июля 2025 г. 12:11
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 июля воздух местами прогреется до 40 градусов.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается солнечная погода, слабый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-38°, в некоторых местах 40° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 30-40%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременные дожди с грозами, кое-где будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39°, в некоторых местах 40° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 28-33° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 40 dərəcə isti olacaq, dağlıq ərazilərə yağış yağacaq

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