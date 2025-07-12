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СМИ: Переговоры Сирии и Израиля состоятся в Баку сегодня

СМИ: Переговоры Сирии и Израиля состоятся в Баку сегодня СМИ: Сирия и Израиль проведут прямые переговоры в Баку
Внешняя политика
12 июля 2025 г. 17:47
СМИ: Переговоры Сирии и Израиля состоятся в Баку сегодня

Переговоры сирийских и израильских официальных лиц состоятся в Баку сегодня на полях визита сирийского лидера Ахмада аш-Шараа в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом пишет Alarabiya со ссылкой на AFP.

Источник подчеркнул, что сам аш-Шараа не будет присутствовать на встрече. Переговоры будут сосредоточены на "военном присутствии Израиля в Сирии".

17:29

Азербайджан представит площадку для прямых переговоров между Сирией и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сирийский дипломатический источник.

Согласно информации, делегации двух стран проведут прямые переговоры в Баку. В состав делегаций войдут официальные лица двух стран.

Дата и повестка переговоров не обнародована.

Напомним, президент Сирии переходного периода Ахмад аш-Шараа сегодня прибыл с необъявленным визитом в Баку. Это первый визит политика в Азербайджан. В рамках визита состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком и расширенном форматах.

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Версия на английском языке Syrian, Israeli officials to meet in Baku today
Версия на азербайджанском языке KİV: Suriya və İsrail Bakıda birbaşa danışıqlar aparacaq

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