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В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Сирии

В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Сирии В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Сирии
Внешняя политика
12 июля 2025 г. 14:03
В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Сирии

В Баку проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в узком составе.

Как сообщает Report, встреча проходит в рамках первого визита сирийского лидера в Азербайджан.

Ранее сегодня главы государств провели переговоры в расширенном составе и сделали официальное фото.

Напомним, что последняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Ахмедом аш-Шараа состоялась 11 апреля в Анталье. В ходе переговоров Ильхам Алиев пригласил аш-Шараа посетить Азербайджан с визитом.

4 мая азербайджанская правительственная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым совершила визит в Сирию с целью поддержки восстановления и развития страны, а также обсуждения перспектив сотрудничества с нынешним переходным правительством в таких сферах, как экономика, энергетика, культура и образование.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev had expanded meeting with Transitional President of Syria
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Suriyanın keçid dövrü Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub

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