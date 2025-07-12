В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Сирии

В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Сирии

В Баку проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа в узком составе.

Как сообщает Report, встреча проходит в рамках первого визита сирийского лидера в Азербайджан.

Ранее сегодня главы государств провели переговоры в расширенном составе и сделали официальное фото.

Напомним, что последняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Ахмедом аш-Шараа состоялась 11 апреля в Анталье. В ходе переговоров Ильхам Алиев пригласил аш-Шараа посетить Азербайджан с визитом.

4 мая азербайджанская правительственная делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым совершила визит в Сирию с целью поддержки восстановления и развития страны, а также обсуждения перспектив сотрудничества с нынешним переходным правительством в таких сферах, как экономика, энергетика, культура и образование.