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Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов

Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов В ночь на 12 июля российские войска нанесли удар по территории Украины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.
Другие страны
12 июля 2025 г. 11:31
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов

Российские войска сегодня ночью, 12 июля, запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых - "Шахеды".

Как передает Report со сслыкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Этой ночью Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них - "Шахеды". Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены. Спасибо нашим силам ПВО за результат", - заявил Зеленский.

По его словам, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях в Черновцах. Еще около 20 раненых людей в результате обстрела получают всю необходимую помощь.

"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает РФ производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты", - добавил президент Украины.

11:06

В ночь на 12 июля российские войска нанесли удар по территории Украины с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, одним из эпицентров атаки стала Черновицкая область. По официальным данным, по региону были выпущены четыре дрона типа "Шахед" и одна ракета.

В результате обстрела в Черновцах возникли пожары по трем адресам, которые к настоящему времени ликвидированы. Повреждены административные здания, жилые дома, два неэксплуатируемых строения и автомобили. По последним данным, жертв и пострадавших не стало больше: погибли два человека, четверо получили тяжелые ранения, еще десять - легкие.

Во Львове ударом повреждены три корпуса Национального университета "Львовская политехника". Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Железнодорожном и Галицком районах: повреждены 46 жилых домов, выбито более 500 окон, 15 квартир признаны непригодными для проживания, пострадали 6 человек.

Кроме того, пострадали 20 автомобилей, здания городских судов, а также 20 объектов малого и среднего бизнеса. Один человек получил ранения, он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Çernovtsı və Lvova zərbələri nəticəsində ölənlər var, binalar zədələnib

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