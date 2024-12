Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на встрече на полях СМИД ОБСЕ обсудили сотрудничество между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"В кулуарах СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии, в ходе которой были обсуждены политические, торгово-экономические и энергетические аспекты и перспективы сотрудничества между двумя странами", - отмечается в информации.

Стороны выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений, достигших уровня стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и поддержке, и подтвердили важность увеличения инвестиций и взаимного товарооборота.