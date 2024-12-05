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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили обсудили сотрудничество между двумя странами.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 18:36
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на встрече на полях СМИД ОБСЕ обсудили сотрудничество между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"В кулуарах СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Грузии, в ходе которой были обсуждены политические, торгово-экономические и энергетические аспекты и перспективы сотрудничества между двумя странами", - отмечается в информации.

Стороны выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений, достигших уровня стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и поддержке, и подтвердили важность увеличения инвестиций и взаимного товарооборота.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Gürcüstan arasında investisiyalar və ticarət dövriyyəsinin artırılması müzakirə olunub

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