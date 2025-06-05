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Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков

Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
Происшествия
5 июня 2025 г. 16:10
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД задержало 37-летнего Бахруза Шукюрова, подозреваемого в организации сбыта наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, для конспирации задержанный использовал автомобиль, на котором развозил хлеб по торговым точкам.

Операция проводилась в Хазарском районе столицы. При обыске в доме задержанного было обнаружено 14 кг марихуаны с примесью вредных веществ.

В своих показаниях Шукюров сообщил, что получил партию наркотиков по наводке гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается. Целью преступной деятельности было получение материальной выгоды.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMarketlərə çörək payladığı avtomobillə narkotik daşımaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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