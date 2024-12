Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Швеции ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и его коллега из Швеции Мария Стенергард обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах СМИД ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Королевства Швеции Марией Стенергард. Министры обсудили текущую ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в информации.

Джейхун Байрамов также проинформировал главу МИД Швеции о проблемах в мирном процессе, в том числе сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану.