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Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Швеции ситуацию на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Швеции ситуацию на Южном Кавказе Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и его коллега из Швеции Мария Стенергард обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 18:06
Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Швеции ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и его коллега из Швеции Мария Стенергард обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах СМИД ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Королевства Швеции Марией Стенергард. Министры обсудили текущую ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в информации.

Джейхун Байрамов также проинформировал главу МИД Швеции о проблемах в мирном процессе, в том числе сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov isveçli həmkarı ilə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə edib

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