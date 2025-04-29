О нас

Киев договорился с Будапештом о начале консультаций о вступлении в ЕС

Киев договорился с Будапештом о начале консультаций о вступлении в ЕС Киев и Будапешт договорились начать регулярные консультации, чтобы разблокировать вступление Украины в Европейский союз.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 22:17
Киев договорился с Будапештом о начале консультаций о вступлении в ЕС

Киев и Будапешт договорились начать регулярные консультации, чтобы разблокировать вступление Украины в Европейский союз.

Как передает Report, об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не обозначим весь перечень задач в рамках тех 11 рекомендаций, являющихся предметом беспокойства венгерской стороны", - сказала она.

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что поспешное присоединение Украины к сообществу нанесет Европе непоправимый ущерб, поскольку втянет ее в прямой конфликт с Россией. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что Украина не сможет сблизиться с Евросоюзом, если будет блокировать транзит газа из России в Европу для стран сообщества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kiyev Budapeştlə Aİ-yə daxil olmaq barədə məsləhətləşmələrin başlanması haqqında razılaşıb

Другие новости из категории

МВД Испании отменило особый чрезвычайный режим в большинстве регионов
МВД Испании отменило особый чрезвычайный режим в большинстве регионов
29 апреля 2025 г. 23:45
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
При стрельбе в шведском Уппсале погибли три человека
29 апреля 2025 г. 23:13
Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада
Глава МИД Сирии назвал санкции против Дамаска наказанием жертв режима Асада
29 апреля 2025 г. 22:59
В Исламабаде не исключают военных действий в отношении Индии
ФотоВ Исламабаде не исключают военных действий в отношении Индии
29 апреля 2025 г. 22:44
Bloomberg: Британия может сократить обязательства перед Всемирным банком
Bloomberg: Британия может сократить обязательства перед Всемирным банком
29 апреля 2025 г. 21:51
Генсек ООН призвал лидеров Индии и Пакистана воздержаться от конфронтации
Генсек ООН призвал лидеров Индии и Пакистана воздержаться от конфронтации
29 апреля 2025 г. 21:37
В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе
В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе
29 апреля 2025 г. 21:03
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
Моди провел совещание с главой Минобороны и командованием ВС Индии
Моди провел совещание с главой Минобороны и командованием ВС Индии
29 апреля 2025 г. 19:06
В Испании не менее пяти человек погибли из-за сбоя электросетей
В Испании не менее пяти человек погибли из-за сбоя электросетей
29 апреля 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi