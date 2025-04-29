Киев договорился с Будапештом о начале консультаций о вступлении в ЕС

Киев и Будапешт договорились начать регулярные консультации, чтобы разблокировать вступление Украины в Европейский союз.

Киев и Будапешт договорились начать регулярные консультации, чтобы разблокировать вступление Украины в Европейский союз.

Как передает Report, об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор, пока мы не обозначим весь перечень задач в рамках тех 11 рекомендаций, являющихся предметом беспокойства венгерской стороны", - сказала она.

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что поспешное присоединение Украины к сообществу нанесет Европе непоправимый ущерб, поскольку втянет ее в прямой конфликт с Россией. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что Украина не сможет сблизиться с Евросоюзом, если будет блокировать транзит газа из России в Европу для стран сообщества.