Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Украиной

РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

"Наше предложение, которое озвучил президент России Владимир Путин, - это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных способностей", - указал Лавров.