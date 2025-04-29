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Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Украиной

Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Украиной РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.
В регионе
29 апреля 2025 г. 20:03
Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Украиной

РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

"Наше предложение, которое озвучил президент России Владимир Путин, - это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных способностей", - указал Лавров.  

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Версия на английском языке Lavrov: Russia advocates for direct negotiations with Ukraine
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Rusiya Ukrayna ilə birbaşa danışıqların tərəfdarıdır

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