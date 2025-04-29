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Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд тюркской культуры и наследия

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд тюркской культуры и наследия Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили административное здание Фонда тюркской культуры и наследия (ФТКН).
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 21:21
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд тюркской культуры и наследия

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили административное здание Фонда тюркской культуры и наследия (ФТКН).

Как сообщает Report, что президент Фонда Актоты Раимкулова, приветствуя гостей, предоставила информацию о работе, проводимой возглавляемой ею организацией в направлении сохранения общего наследия тюркских народов. Лейла Алиева высоко оценила шаги, предпринятые Фондом тюркской культуры и наследия в целях продвижения в мире богатой истории и культуры тюркского мира, подчеркнув важность дальнейшего наращивания участия молодежи в реализуемых проектах и мероприятиях.

Ознакомившись с образцами традиционного ремесла и другими экспонатами, отражающими материально-культурное наследие тюркских народов, представленными в музее ФТКН, Лейла Алиева и Арзу Алиева также посмотрели культурную программу из различных образцов тюркской музыки и танцев.

В завершение Лейла Алиева оставила запись в памятной книге ФТКН.

Отметим, что Фонд тюркской культуры и наследия был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Направления деятельности Фонда включают реализацию и поддержку различных проектов и мероприятий, связанных с сохранением, восстановлением и продвижением тюркской культуры и наследия.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция участвуют в деятельности ФТКН в качестве членов, а Венгрия - в качестве государства-наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunu ziyarət ediblər

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