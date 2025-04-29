О нас

Белый дом: РФ и Украина пришли к пониманию того, что требуется для достижения мира

Белый дом: РФ и Украина пришли к пониманию того, что требуется для достижения мира Администрация США утверждает, что между Россией и Украиной имеется понимание того, какие шаги необходимо сделать для урегулирования вооруженного конфликта.
В регионе
29 апреля 2025 г. 19:32
Белый дом: РФ и Украина пришли к пониманию того, что требуется для достижения мира

Администрация США утверждает, что между Россией и Украиной имеется понимание того, какие шаги необходимо сделать для урегулирования вооруженного конфликта.

Как передает Report, об этом заявляет в авторской статье, опубликованной в журнале The National Interest, помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Недели дипломатических усилий привели к пониманию обеими сторонами того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны действовать быстро, чтобы прийти к соглашению до того, как президент [США Дональд] Трамп потеряет терпение", - считает представитель Белого дома.

С его точки зрения, предыдущая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом использовала "невразумительную стратегию" в решении данного конфликта. Только Трамп мог "привести Россию и Украину за стол для переговоров", полагает Уолтц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: Rusiya və Ukrayna sülhə nail olmaq üçün nəyin lazım olduğunu anlayıb

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi