Белый дом: РФ и Украина пришли к пониманию того, что требуется для достижения мира

Администрация США утверждает, что между Россией и Украиной имеется понимание того, какие шаги необходимо сделать для урегулирования вооруженного конфликта.
Как передает Report, об этом заявляет в авторской статье, опубликованной в журнале The National Interest, помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Недели дипломатических усилий привели к пониманию обеими сторонами того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны действовать быстро, чтобы прийти к соглашению до того, как президент [США Дональд] Трамп потеряет терпение", - считает представитель Белого дома.
С его точки зрения, предыдущая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом использовала "невразумительную стратегию" в решении данного конфликта. Только Трамп мог "привести Россию и Украину за стол для переговоров", полагает Уолтц.