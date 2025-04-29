Пожар в автомастерской в бакинском поселке Забрат потушен

В поселке Забрат в Сураханском районе Баку начался пожар в автомастерской.

Пожар, произошедший в автомастерской в поселке Забрат Сабунчинского района Баку полностью потушен благодаря оперативным действиям сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В результате инцидента сгорели горючие конструкции мастерской площадью 60 кв.м на первом этаже двухэтажного объекта общей площадью 400 кв.м, горючие части легкового автомобиля марки BMW, потолок соседнего одноэтажного дома общей площадью 20 кв.м. и вспомогательного строения площадью 6 кв.м на общей площади 12 кв.м, а также горючие конструкции площадью 10 кв.м швейного цеха на втором этаже объекта.

Остальные части объекта, дома и вспомогательного строения были защищены от огня.

17:31

В поселке Забрат в Сабунчинском районе Баку начался пожар в автомастерской.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Информация о пожаре поступила на горячую линию ведомства, на месте уже работают пожарные бригады.